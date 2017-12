Mars en hiver: la NASA publie des images fabuleuses de la planète rouge

La NASA a récemment publié des photos spectaculaires de Mars en hiver. Prises par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, elles permettent d’apprécier la planète rouge sous un nouvel angle.

La NASA indique qu’une baisse de température modifie l’apparence de la planète . Ainsi, le dioxyde de carbone présent dans son atmosphère se transforme en neige carbonique qui recouvre la surface de Mars et y forme divers motifs. La sonde Mars Reconnaissance Orbiter a réalisé ses clichés détaillés et ses mesures très précises grâce à ses caméras et ses spectromètres.