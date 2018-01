Vers l’utilisation des cryptomonnaies sur Facebook?

Alors que certains pays proscrivent l'utilisation du bitcoin, le plus grand réseau social envisage l'introduction des cryptomonnaies dans ses services, a indiqué le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

«Il existe d'importantes contre-tendances — comme le cryptage et les cryptomonnaies — qui privent les systèmes centraux du pouvoir et le remettent aux gens. Mais ils amènent aussi le risque d'être plus difficiles à contrôler. Je suis intéressé par l'idée d'approfondir cette question et d'étudier les aspects positifs et négatifs de ces technologies, ainsi que la meilleure façon de les utiliser pour nos services», a écrit le fondateur sur sa page Facebook.

© Sputnik. Vladímir Astapkovich Le Bitcoin repart à la hausse après sa chute de Nouvel An

Depuis 2009, Mark Zuckerberg se lance un défi personnel chaque Nouvel An. Il a notamment appris le mandarin, lu 25 livres, voyagé dans chaque État américain et conçu un assistant intelligent. Pour l'année 2018, il a promis de «régler» les problèmes existants de Facebook.

«Ce sera une année sérieuse d'auto-amélioration et je suis impatient d'apprendre en travaillant ensemble pour résoudre nos problèmes», a-t-il promis.