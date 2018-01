Le Soleil n’a jamais été si proche (vidéo)

La NASA a offert aux internautes une bonne occasion de voir le Soleil sans s'endommager les yeux.

Dans une vidéo 4K ultra-haute définition d'une durée de 30 minutes et intitulée «L'art thermonucélaire — Le soleil en Ultra-HD», l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace présente une compilation des images captées par la sonde Solar Dynamics Observatory, qui observe l'astre et son champ électromagnétique depuis 2010.

Ainsi, la sonde «photographie le Soleil toutes les 12 secondes dans 10 longueurs d'ondes différentes, chacune d'entre elles aidant à mettre en évidence une température différente du matériau solaire», apprend-on dans la description du clip posté sur YouTube.

La réalisation du film a pris à la NASA environ 300 heures, soit 10 heures pour monter une minute de la vidéo.