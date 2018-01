Un nouveau hameçonnage guette les utilisateurs d’Apple

Des hackers ont inventé un nouveau moyen de profiter de la naïveté de certains utilisateurs d'Apple. Il s'agit cette fois-ci d'un hameçonnage classique, met en garde la société de sécurité antivirus ESET.

À l'en croire, les pirates envoient à des utilisateurs un message les informant qu'ils viennent de faire un achat quelconque sur l' App Store . Il est à noter que le message a l'air authentique, les détails de l'achat et son montant y étant indiqués.

En outre, une «demande de paiement» contenant un lien vers un site d'hameçonnage figure également dans le message. La victime est tenue de confirmer sur le site en question son identité et les données de sa carte bleue, si bien que les hackers peuvent y accéder à tout moment.

La société ESET appelle ainsi à prêter attention à l'adresse de l'expéditeur, qui n'a rien à voir avec celle d'Apple.

La grogne ne cesse de monter ces derniers mois autour des produits Apple

Ainsi, précédemment, Apple a présenté ses excuses pour avoir réduit les performances des modèles iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE afin d'augmenter la durée de vie de la batterie et d'éviter des désactivations soudaines du smartphone. La marque a également annoncé son intention de réduire le coût de remplacement des batteries usagées.