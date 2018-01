USA: test d’une mini-centrale nucléaire pour les colonies sur Mars

Une mini-centrale nucléaire américaine Kilopower, qui pourrait fournir en énergie les premières colonies sur la Lune ou sur Mars, a été testée avec succès dans le désert du Nevada.

Les petites dimensions de l'appareil et sa puissance permettront de transporter plusieurs centrales à bord d'un seul vaisseau et d'assurer la génération d'une puissance de plusieurs dizaines de kilowatts, ont fait savoir la Nasa et le ministère de américain l'Energie lors d'une conférence à Las Vegas.

Le système pourrait fournir de l'énergie pour des missions habitées et des robots sur la Lune et sur Mars.

Kilopower est un mini-système de production d'électricité à fission nucléaire pouvant être transporté par les astronautes et en mesure de résister à des conditions climatiques extrêmes. Son réacteur nucléaire, fonctionnant à l'uranium-235, a la taille d'un rouleau de papier toilette.

Les essais réels devraient commencer en mars 2018.

La puissance d'une centrale étant de 1 à 10 kW, il sera nécessaire de lancer 4 à 5 engins de la sorte pour assurer le fonctionnement d'une station habitée sur Mars, selon les experts.