Top-5 des animaux les plus venimeux du monde

Malgré leur capacité à tuer, certains animaux ont un aspect extrêmement esthétique. Leurs mouvements tantôt très lents, tantôt très rapides sont dignes de l'admiration. Sputnik a décidé de publier un palmarès des cinq animaux les plus venimeux au monde.



La guêpe de mer

Il s'agit de la méduse la plus toxique au monde. Cette méduse, de son nom latin Chironex fleckeri, est présente dans les eaux d'Australie et des Philippines. La guêpe de mer mesure environ 17 cm. Un simple contact avec ses tentacules provoque sueurs froides, asphyxie et aveuglement complet. Dans les cas les plus graves, la mort peut subvenir au bout de 20 minutes. Elle ferait plus de 100 victimes par an.

While not as lethal as the Australian Box Jellyfish (Chironex fleckeri), which can kill an adult human in 3 minutes… pic.twitter.com/YwHGkMf15T — ZoologiMY (@ZoologiMY) 12 октября 2017 г.

​Le fugu, poisson globe

Mets de prix pour les Japonais qui raffolent de sa chair sucrée, le poisson globe, également appelé fugu, recèle un poison violent contre lequel il n'existe aucun antidote. Malgré les accidents, les conditions de sa commercialisation vont être assouplies pour satisfaire la demande.

Le foie et les ovaires de cette créature qui se gonfle d'eau lorsqu'elle se sent menacée contiennent de la tétrodotoxine, une puissante neurotoxine qui paralyse les muscles et entraîne la mort par arrêt respiratoire.

#Japon:



Cinq "fugu", poisson contenant potentiellement un poison mortel et sans antidote, ont été accidentellement vendus au Japon. Seulement trois d'entre eux ont été retrouvés. pic.twitter.com/oPaUmeo1R5 — Extrême Orient (@AsieHistoire) 16 января 2018 г.

​Le taïpan du désert

Le taïpan du désert est l'un des serpents les plus venimeux de la Terre. Ce reptile heureusement très farouche vit en Australie. Une seule morsure de ce petit serpent est capable de tuer 100 personnes ou un quart de million de souris. Son venin est donc quelques centaines de fois plus puissant que celui d'un cobra. Après une morsure, il vous reste au maximum 45 minutes pour ingurgiter un contrepoison.

Une dose de venin du Taïpan du désert peut tuer 100 hommes et 250 000 souris. Mieux vaut donc ne pas le croiser. pic.twitter.com/IhQF2gnRdH — Culture Cosmique (@CultureCosmique) 4 августа 2017 г.

​La grenouille dendrobate

Elle a l'air adorable, mais si vous voyez cette grenouille en Amérique du Sud ou Centrale, ne la ramassez surtout pas. Longue de 5 cm, elle possède suffisamment de poison pour tuer 20 personnes, ou 10.000 souris. Chaque année, ces petites grenouilles chamarrées tuent une dizaine de personnes. Elles possèdent sur leur dos une matière visqueuse qui contient l'une des substances les plus venimeuses au monde. Les Indiens utilisent ce poison sur le bout de leurs flèches.

Poison dart frogs are considered one of Earth's most toxic, or poisonous, species. For example, the golden poison dart frog has enough poison to kill 20,000 micehttps://t.co/8ASTLGwizm pic.twitter.com/8keC6xzSPv — C. S. Prakash (@AgBioWorld) 9 января 2018 г.

​Le cône du magicien

Cet escargot marin, très recherché pour la beauté de sa coquille, possède l'un des venins les plus virulents du monde aquatique. Ce petit animal à coquille peut tuer des animaux faisant 10.000 fois son poids.

"Conus magus" mayor analgésico no adictivo.Potencialment efectivos enfdades neurológicasAlzheimer, Park y epilepsia. pic.twitter.com/93CIYk2tMF — Myfair4lady (@tog4ram) 19 апреля 2015 г.

​