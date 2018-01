Comment la NASA ment sur la forme de la Terre, selon un tenant de la Terre plate

Ceux qui croient jusqu'à présent que la Terre est plate, et qui sont de plus en plus nombreux en Occident, ont évoqué, pour justifier l'existence de la théorie, une hypothèse de conspiration.

Les partisans de la théorie de la Terre plate, ceux qui croient que la NASA n'est rien d'autre qu'une machine gouvernementale de conspirations, ont convoqué une conférence internationale sur la Terre plate.

© Sputnik. Anna Dedkova Pourquoi la théorie de la Terre plate connaît un essor, selon un cosmonaute russe

Lors de la conférence, tenue dans l'Etat de la Caroline du Nord, ses participants ont visionné des premières de films, évoqué des sujets différents, notamment «La Terre plate et la méthode scientifique» et «Au réveil de mensonges scientifiques publiés par les mainstream ». Des sujets passionnants, sans aucun doute.

Un metteur en scène et partisan de la théorie de la Terre plate Rob Skiba a fait un rapport intitulé « En testant le globe » dans lequel il a révélé la raison pour laquelle la NASA et les gouvernements dans le monde entier sont tellement engoués à faire perpétuer le «mythe» sur la Terre ronde, indique le journal Metro

Selon le quotidien, Rob Skiba a dit:

«Nombreux sont ceux qui croient qu'on leur cache le bon Dieu. En ce qui me concerne, je crois que c'est la motivation ultime», a indiqué le metteur en scène.

Plusieurs partisans de la théorie de la Terre plate, dont Skiba croient que la Terre est telle qu'elle avait été décrite dans la Bible. Les partisans rejettent l'ensemble de preuves scientifiques accumulé depuis des siècles pour prouver que la Terre est ronde. Bon, laissons-les tranquilles.

En août dernier, les cosmonautes russes Sergueï Riazanski et Fiodor Iourtchikhine ont enfilé leurs scaphandres et sont sorties de la Station spatiale internationale pour se retrouver dans l'espace. Durant l'«escapade» réalisée dans le cadre du projet de RT Spacewalk 360, ils ont tourné une vidéo panoramique sur 360° censée démontrer une fois pour toutes que notre planète n'est pas plate. Or, les partisans intransigeants de la théorie de la Terre plate, qui existe depuis plus de 2.300 ans, ne sont pas faciles à convaincre. Selon eux, il ne s'agirait que d'une vidéo truquée ou d'une image de synthèse.