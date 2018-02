Comment votre taille influe sur votre bonheur familial

La famille vit plus dans l’harmonie si l’homme est plus grand que la femme, affirment des chercheurs. Prêtez donc attention à la différence de taille avec votre partenaire pour que votre couple soit heureux… ou soyez heureux tout simplement.

Des chercheurs américains ont conclu qu'un couple femme de petite taille / mari de grande taille pourrait être l'un des secrets d'un mariage heureux et réussi.

Selon les résultats d'une expérience ayant réuni plus de 8.000 personnes, la taille de l'homme est l'un des facteurs de satisfaction des relations de couple, relate le magazine Maxim.

Plus l'homme est grand par rapport à sa femme, et plus heureuse est la famille, selon les chercheurs.

Les scientifiques expliquent ce fait par les lois biologiques selon lesquelles la taille de l'homme en dit long à la femme sur leur future reproduction.

Les mâles et les femelles ont en effet des caractéristiques physiques et mentales différentes à des fins évolutives très spécifiques. Les hommes sont plus grands que les femmes parce qu'ils protègent leurs femmes et leurs enfants, et ce depuis la préhistoire. Et quand un homme est plus grand que sa compagne, c'est une indication qu'il est fort et plus à même de protéger sa famille.