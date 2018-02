Nissan invente des pantoufles qui... se garent toutes seules

Grâce à un système spécial, un hôtel japonais peut éviter à son personnel la corvée du rangement des pantoufles. Cette technologie de pointe a été créée par la société Nissan pour fait connaître son nouveau dispositif de stationnement autonome.

Chacune des pantoufles est munie de petites roues, d'un moteur minuscule et de capteurs qui leur permettent de circuler dans la chambre. La société ne précise pas s'il est facile de marcher avec ou si le système fonctionne pendant que la chaussure est au pied de son propriétaire. Le système est venu doter également les télécommandes et les coussins.

Nissan précise que l'implantation de ce nouveau service hôtelier a pour but «de divertir les invités et de réduire le stress du personnel». Toutefois, le site The Verge estime que le principal objectif de la société automobile est de faire de la publicité pour les technologies de sa nouvelle Nissan LEAF. Ainsi, le système ProPilot Park détecte les obstacles et permet aux automobilistes de garer automatiquement leur véhicule dans un espace de stationnement. L'information a été partiellement confirmée par Nissan dont un représentant a déclaré que les pantoufles avaient été mises au point pour faire connaître ses nouveautés.