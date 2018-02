Le thé chaud et le cancer, quel est le lien?

Intéressés par les facteurs provoquant le développement du cancer de l'œsophage, des chercheurs chinois ont effectué des recherches en analysant pendant neuf ans l'état de santé et les habitudes de 456.000 personnes, âgées entre 30 et 79 ans, écrit la revue Annals of Internal Medicine.

© Sputnik. Ilya Pitalev Sept idées reçues sur le cancer qu'il ne faut plus croire

Au cours de l'expérience, ils ont détecté 1.731 cas de cancer de l'œsophage. Après avoir analysé ces résultats, les spécialistes ont constaté que ce type de cancer était observé plus fréquemment, exactement cinq fois de plus, chez les gens qui consommaient régulièrement du thé chaud ainsi qu'au moins 15 grammes d'alcool par jour.

Dans le même temps, le cancer de l'œsophage était plus répandu chez les amateurs de thé chaud qui s‘adonnaient régulièrement au tabagisme.

Tout ceci a permis aux auteurs de la recherche d'avancer l'hypothèse, selon laquelle des boissons chaudes ayant une température supérieure à 65ºC endommageaient les organes intérieurs en leur causant des traumatismes thermiques ce qui augmenterait, à son tour, les risques de développement du cancer. Ils appellent donc les gens à faire attention aux boissons chaudes, surtout si elles sont accompagnées d'alcool ou de tabac.