Le danger des moteurs de moto révélé

Les gaz d'échappement provenant des moteurs de moto modernes sont plus dangereux pour l'environnement et la santé humaine que ceux des voitures à moteur diesel, ont conclu des chercheurs l'Université de l'Extrême-Orient russe.

Compte tenu de la croissance mondiale de la production des motos, surtout en Asie et en Afrique, les résidus qui ne se sont pas désintégrés lors de la combustion interne dans les moteurs deviennent un facteur sérieux qui a une influence négative sur l'environnement, expliquent-ils dans un communiqué de l'Université fédérale d'Extrême-Orient.

Même équipés de système de combustion de gaz nuisibles, les moteurs de moto modernes éjectent plus de particules dont les combinés sont qualifiés de cancérogènes, qui entraînent des mutations et des malformations. En outre, les particules comprises entre 0,5 et 2,5 micromètres, en absorbant les rayons solaires, provoquent des effets microclimatiques. Les motos et les deux roues en rejettent plus que les voitures à moteur diesel.

Les moteurs à injection à quatre temps des motos sont moins dangereux que les moteurs à deux temps ou à carburateur, ont conclu les chercheurs dans leur étude publiée dans la revue Toxicology Reports.

Selon eux, d'ici à 2020, les moteurs de scooters à deux temps représenteront une source de pollution plus sérieuse en Europe que tous les véhicules terrestres confondus.