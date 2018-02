Production d'électricité: un système exceptionnel d’éoliennes serait inventé en Serbie

Les frères Predrag et Nenad Paunovic, de la ville serbe de Nis, ont raconté à Sputnik avoir conçu un système d’éoliennes, unique en son genre, qui produit de l’énergie à partir du vent et de la lumière grâce aussi à des panneaux solaires, tout en stockant l’énergie élaborée dans des piles spéciales.

Cette invention permet de résoudre tous les problèmes des éoliennes traditionnelles, ont déclaré à Sputnik Predrag et Nenad Paunovic, ajoutant qu'ils avaient mis 10 ans à élaborer cette technologie parfaitement exceptionnelle.

«Le mât a 25 niveaux, dont chacun tourne à 360 degrés. Aussi, pouvons-nous travailler avec différentes directions du vent. […] Il peut aussi servir pour le déploiement de drones. On peut par conséquent rentabiliser plus rapidement l'investissement, en vendant non seulement l'électricité, mais en offrant aussi d'autres services», a indiqué Nenad Paunovic.

Et d'ajouter que cette technologie pourrait garantir à la Serbie son indépendance énergétique.

Poduhvat DOO Générateur de vent

«Un jour, lors d'un forum à Dallas, où nous avons présenté une technologie d'utilisation de courants océaniques, on nous a proposé de rester aux États-Unis, mais cela était après les bombardements [de la Yougoslavie en 1999, ndlr], et nous avons refusé pour des raisons patriotiques et nous sommes revenus en Serbie», s'est souvenu l'interlocuteur de Sputnik.

Les frères ont dit tenir à ce que leur invention reste en Serbie.