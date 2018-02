Les messages extraterrestres pourraient-ils contenir des virus informatiques?

La première rencontre avec des extraterrestres sera une expérience risquée: viendront-ils en effet en paix? Or, le tout premier contact pourrait être dangereux, compte tenu du fait qu'un message assez long pourrait contenir un virus informatique ou pis encore, une intelligence artificielle malveillante.

C'est en tout cas la conclusion à laquelle on parvient à la lecture des résultats d'une étude publiée sur le site ArXiv et conduite par le chercheurs Michael Hippke de l'Observatoire de Sonneberg et son collègue John G. Learned de l'Université d'Hawaï, relate le magazine Spektrum der Wissenschaft

À les en croire, on ne peut ni affirmer avec certitude qu'un message émanant d'extraterrestres ne contienne aucun code malveillant, ni garantir que l'on puisse le maintenir sous contrôle. Si on ne veut courir aucun risque, nous devrions détruire immédiatement tous les longs messages transmis par les extraterrestres, sans même les lire.

D'ailleurs, les deux astrophysiciens sont partis du principe que des extraterrestres nous enverraient un message assez long avec un contenu peu trivial. Ce dernier serait par la suite analysé d'une manière ou d'une autre par nos systèmes informatiques en vue de repérer et de neutraliser un logiciel potentiellement malveillant. Il n'est non plus exclu, poursuivent les chercheurs, que le message abrite une intelligence artificielle, ce qui constituerait selon le philosophe Nick Bostrom, cité par les astrophysiciens, un danger existentiel pour l'humanité.

Or, les scientifiques estiment qu'une intelligence artificielle pourrait s'échapper suite à une erreur humaine même d'une cage hypothétique telle qu'un ordinateur isolé. Learned et Hippke tirent de leurs réflexions à ce sujet des conséquences majeures pour le contenu de nos propres messages destinés aux extraterrestres: «Ainsi, nous ne devrions envoyer aucun logiciel sophistiqué. Les messages reçus devraient être au contraire vérifiés du point de vue de leurs bénéfices potentiels».