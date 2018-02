Conquérir l’espace: comment fabrique-t-on le plus grand miroir de télescope (vidéo)

Le miroir du télescope géant Magellan, qui sera bientôt le plus grand du monde, est fabriqué dans le laboratoire de l'université d'Arizona. Des journalistes de la revue américaine de l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens s’y sont rendus afin de comprendre comment on construit un immense miroir de télescope.

L'équipe du laboratoire de l'université d'Arizona a commencé la première ébauche de miroir pour le télescope géant Magellan en 2005. Les chercheurs attendent la fin de sa construction pour 2025. Après cela, il sera le plus grand télescope du monde, annonce le magazine IEEE Spectrum.

​Selon les créateurs du projet, sept miroirs de 8,4 m2 seront disposés autour d'un miroir central. Au total, le miroir aura un diamètre de 24 mètres. Ce diamètre est deux fois plus grand que ceux des télescopes optiques existants. La fabrication de chaque miroir coûte environ 20 millions de dollars et prend plus de deux ans.

Pour commencer, les spécialistes commandent plus de 17 tonnes d'un verre spécial et vérifient s'il y a des défauts. Ensuite, ils construisent une structure en céramique d'un diamètre de 15 mètres, qui sert de forme pour le verre. On fait lentement fondre le verre et on le fait tourner dans un four pour créer une forme parabolique, puis on le fait refroidir pendant trois mois. Après refroidissement, on soulève le miroir et on le met en position verticale. Les ingénieurs déplacent le miroir pour former et polir une haute facette. Ce processus prend environ 18 mois. Parallèlement, quatre tests optiques sont faits, afin de garantir la meilleure qualité du miroir.

© NASA. W. Stenzel Le télescope Kepler découvre une centaine de nouveaux mondes

Il est prévu que le télescope géant Magellan sera pointé vers le ciel en 2025. Il captura des images dix fois plus claires que celui d'Hubble. Cet exploit technologique est le résultat des avancées dans la fabrication des lentilles géantes qui composent le TGM. Dès que la fabrication des miroirs sera achevée, ils seront transportés dans les Andes chiliennes, où le télescope sera installé sur le sommet de la crête.