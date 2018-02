Les extraterrestres déjà à nos portes? Un physicien explique comment s’y préparer

La prise de contact entre les êtres humains et les extraterrestres ne saurait encore attendre longtemps. Michio Kaku, physicien et futurologue américain, en est convaincu. Il vient de dévoiler le calendrier de ce rendez-vous et a expliqué comment fallait-il s’y préparer.

Une bonne nouvelle pour ceux qui croient à l'existence de civilisations extraterrestres : un rendez-vous avec nos voisins de l'espace se ferait dans un délai proche. Quoi qu'il en soit, le physicien américain Michio Kaku est de cet avis. Dans le cadre d'une récente interview à Ask Me Anything (AMA) sur le portail reddit.com, il a répondu à la question d'un internaute portant sur une éventuelle prise de contact avec des extraterrestres. Le physicien et futurologue américain a déclaré que le rendez-vous de l'humanité avec une civilisation extraterrestre se ferait très bientôt:

«Personnellement, je sens qu'au cours de ce siècle nous établirons les contacts avec une civilisation étrangère, en écoutant les signaux radio. Mais il sera assez difficile de parler avec eux, alors qu'ils sont éloignés de plusieurs dizaines d'années-lumière d'ici», a fait savoir le physicien.

Michio Kaku a également évoqué d'éventuels problèmes que l'humanité pourrait affronter lors de ses tentatives pour communiquer avec une intelligence extraterrestre:

«Alors, entre-temps, nous devrons déchiffrer leur langage pour comprendre à quel type d'intelligence extraterrestre appartiennent-elles», a dit le physicien, évoquant l'échelle de Kardachev, selon laquelle il existe trois types de civilisations intelligentes.

Et de poursuivre:

«Et quelles sont leurs intentions? Sont-elles expansives et agressives ou paisibles?»

D'après l'échelle de Kardachev, proposée en 1964 par l'astronome soviétique Nikolaï Kardachev, une civilisation de type I est capable d'accéder à l'intégralité de l'énergie disponible sur sa planète et de la consommer. Une civilisation de type II peut consommer directement l'énergie d'une étoile. Enfin, une civilisation de type III est capable de capter la totalité de l'énergie émise par sa galaxie.

Michio Kaku partage l'avis de l'astronome Seth Shostak de l'Institut de recherche d'une intelligence extraterrestre SETI. Il y a quelques mois, il a dit être certain que le rendez-vous avec les extraterrestres se ferait dans les 20 prochaines années.

Le physicien-théoricien, Stephen Hawking, est convaincu que les extraterrestres représentent un danger pour l'humanité et que les gens devraient ignorer tout message en provenance de civilisations étrangères.

Les astronomes Michael Hippke de l'Observatoire de Sonneberg et John Learned de l'Université d'Hawaï estiment que des messages extraterrestres peuvent contenir un virus informatique ou pis encore, une intelligence artificielle malveillante.