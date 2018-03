Acheter ou pas: devrait-on avoir confiance dans les cryptomonnaies?

«On croit au bitcoin et c’est pourquoi son prix augmente. Il n'y a aucune panique, il est ertain que tout ira bien»: M.Koltsov, chef du Conseil d'experts en économie numérique et en technologie de blockchain au parlement russe, explique à Sputnik s’il faut croire dans les cryptomonnaies et comment elles aideraient à lutter contre la pauvreté.

«On croit au bitcoin et c'est pourquoi son prix augmente. Il n'y a aucune panique, il est certain que tout ira bien, une correction est possible, mais c'est normal», a-t-il dit.

Il a également souligné que «la blockchain et les cryptomonnaies formaient une seule et même entité» précisant que «la méfiance était principalement fondée sur une non-compréhension».

Qui plus est, les cryptomonnaies pourraient être utiles pour l'humanité, notamment «dans les domaines de l'administration publique et de la finance».

«10% du PIB est consommé par les banques.Tout dans le monde pourrait être moins cher de 10%. Puisque le capital dans le monde est inégalement réparti, il est très important d'épargner cet argent et de le redistribuer à une partie de la planète qui en a le plus besoin», précise M.Koltsov.

«Si nous parlons d'une nouvelle cryptomonnaie, alors, je pense que le bitcoin ne peut pas être sous-estimé et qu'il restera. Cela ressemble plus à l'or, comme un actif en or, qui est utilisé pour la conversion», a conclu le chef du Conseil d'experts en économie numérique et en technologie de blockchain au parlement russe.