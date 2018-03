Télécommunication: les Chinois commencent à développer le standard 6G

Les chercheurs chinois ont entamé la mise au point d'un standard pour la communication mobile de sixième génération, a fait savoir le ministre chinois de l'Industrie et de l'Informatisation, Miao Wei.

«Des scientifiques chinois ont lancé, à la fin de l'année dernière, le développement du standard 6G pour la téléphonie mobile. Le développement de «l'internet des objets» doit s'effectuer parallèlement à l'élargissement des capacités des technologies de la communication mobile», a-t-il déclaré en marge de la première session de l'Assemblée nationale populaire de Chine.

La croissance technologique est appelée, selon lui, non seulement à assurer la communication entre les individus via les réseaux mobiles mais aussi à faciliter l'interaction entre l'homme et la machine, et les interactions entre les machines.

La priorité pour le nouveau produit est la sécurité, a encore ajouté le ministre. Selon lui, la «machinisation universelle» sera l'une des tâches clés de la nouvelle génération de la communication.