Entre mythe et réalité: voici comment renoncer à la consommation du sucre

Ce n'est un secret pour personne que les boissons et aliments sucrés peuvent devenir de véritables drogues au quotidien. La nutritionniste moscovite, Anna Gontcharova, a indiqué à Sputnik comment résister à cette addiction mortelle sans toutefois perdre le goût de vivre.

Il n'est pas du tout difficile de renoncer au sucre, estime dans une interview à Sputnik Anna Goncharova, docteur en médecine et endocrinologue.

Selon elle, il suffit en l'occurrence de remplacer les produits sucrés qu'on aime tant par des fruits et des baies à condition qu'ils soient consommés avec modération, à savoir pas plus d'un verre de baies à la fois.

Elle a également mis en garde contre les «sucrés cachés» dans les aliments fétiches du petit déjeuner, notamment le muesli et les corn flakes.

«En premier lieu, l'addiction au sucre est génétiquement prédéterminée. Le temps passant, se forme le parallèle psychologique suivant: les sucreries sont un pur plaisir, une récompense, un cadeau. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, c'est un combat perdu d'avance puisque c'est un combat contre le plaisir», explique Mme Gontcharova.

Toujours est-il que la nutritionniste tient à souligner que dans certains cas, la consommation de sucres naturels, que contient par exemple le miel, serait même fortement recommandée, avant une activité physique intense ou avant un entraînement musculaire particulièrement stressant.

«Dans ce cas, le sucre et ses équivalents augmentent notre tolérance corporelle et la phase de relèvement devient par conséquent plus courte», indique-t-elle.

Dans le cas où une personne ne pourrait pas renoncer complètement à la consommation de sucre pour une raison ou pour une autre, la nutritionniste recommande d'opter pour un régime équitable sans extrêmes ou de remplacer les sucreries par leurs équivalents naturels, tels que la stevia.