Microbes à l’attaque: où se trouve la plupart des bactéries au bureau?

Les bactéries nous guettent partout au bureau. Ainsi, il ne serait pas superflu de savoir où elles prennent le plus souvent leurs quartiers et comment on pourrait s’en protéger si besoin.

Alors qu'on tente tant bien que mal de garder propre et rangé nos foyers, on oublie très souvent qu'on passe environ 40 heures par semaine au bureau. Or, ce n'est un secret pour personne que les bureaux «pullulent» d'organismes pathogènes, notamment des bactéries en tout genre. Quid de leurs endroits de prédilection?

Le robinet

D'après une récente recherche américaine, ce ne sont pas les toilettes qui seraient l'endroit le plus sale du bureau, mais les robinets, selon le journal Bild. Et pour cause! Cela relève en premier lieu du fait qu'on s'en sert à chaque fois après avoir utilisé les toilettes. Ainsi, plus on se lave les mains, plus le robinet devient sale. Voici un cercle vicieux par excellence.

La machine à café

L'une machine à café sur deux, qu'on a dans notre bureau, contient de la moisissure, relate le journal allemand AZ, se référant à une récente recherche. Ainsi, les organismes pathogènes ont toutes les conditions nécessaires pour se reproduire à une vitesse folle.

Pour s'en protéger, il faut laver la machine à café au moins deux fois par mois, conseille le portail Helpling.

La tasse à café

Une équipe de chercheurs de l'Université d'Arizona est parvenue à démonter dans l'une des récentes recherches que chaque tasse à café dont on se sert au bureau contient au moins 20% de bactéries, bien qu'on la lave avec de l'eau chaude. Ainsi, il serait recommandé d'utiliser du liquide vaisselle chaque fois qu'on lave notre tasse à café, conseille Die Mitteldeutsche Zeitung.

Les écouteurs

Les bactéries se sentent comme chez elles sur les écouteurs. Notre sueur et cérumen constituent un milieu idéal pour leur propagation, met en garde le journal AZ. Ainsi, il faudrait nettoyer les écouteurs au moins une fois par semaine avec des cotons-tiges trempés dans de l'alcool.

Le poste de travail

D'après le portail Helpling, le bureau abrite 400 fois plus de bactéries que le siège des toilettes. Aussi, il serait recommandé de nettoyer son bureau au moins une fois par semaine avec des lingettes.

Le clavier d'ordinateur et le téléphone

Les claviers et les téléphones fixes sont de véritables aimants à microbes pathogènes, poursuit AZ. En effet, on les touche sans cesse dans la journée. Les restes de nourriture et notre sueur se déposent également sur les touches. Comme il est hors de question d'essuyer le clavier avec un linge humide, il vaudrait mieux le nettoyer avec des lingettes désinfectantes.

L'imprimante

L'imprimante est utilisée chaque jour par presque tous les employés, si bien qu'elle «passe» entre plusieurs mains. L'imprimante fonctionne en permanence. Elle reste ainsi assez chaude pour créer un milieu idéal pour les microorganismes pathogènes, notamment sur l'écran tactile. Pour s'en protéger, il faut essuyer les appareils de bureau au moins deux fois par semaine avec des lingettes spéciales.

Les toilettes

D'après de récents sondages, 17% des employés n'utilisent pas les toilettes au bureau puisque celles-ci «ne sont pas convenablement nettoyées». Toujours est-il qu'on peut remédier à ce problème à condition qu'on se lave les mains plus minutieusement, à savoir plus que 30 secondes.

Le frigo

Le réfrigérateur du bureau bat des records de bactéries comparé à un frigo domestique, explique Paul McDonnell de Microban Europe. Les aliments y sont entreposés plus ou moins longtemps et sont parfois mal fermés. Les bactéries s'en donnent donc à cœur joie, elles s'installent confortablement, met en garde le site Grazia. Idéalement, il faudrait le vider tous les deux jours pour se débarrasser des germes et des mauvaises odeurs.

Le four à micro-ondes

Dans le four à micro-ondes, les particules de nourriture combinées à la chaleur et l'humidité constituent un milieu très favorable au développement des bactéries, explique Helpling. Il faut donc penser à le nettoyer régulièrement.

Maintenant, considérez-vous comme avertis.