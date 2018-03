Une zone anormale découverte au-dessous d’un super-volcan américain de Yellowstone

Les chercheurs de l'Université du Texas ont confirmé la présence sous le volcan de Yellowstone d'un panache mantellique, une sorte de «fontaine» de magma qui avance rapidement depuis le manteau inférieur vers l'écorce terrestre, révèle la revue Nature Geoscience.

Cela fait longtemps que le super-volcan de Yellowstone avec son entonnoir géant de 72 kilomètres de long et de 55 kilomètres de large, suscite une violente polémique au sein de la communauté scientifique.

Loin d'être unanimes quant à la nature de son magmatisme, les scientifiques se rangent en deux camps: les uns estiment qu'un panache de magma serait à l'origine de son apparition tandis que les autres insistent sur le fait que le phénomène résulte des processus qui se déroulent dans la lithosphère et sont à l'origine de l'anomalie.

Pour en arriver à leur conclusion, les géologues ont analysé les sismographes Earthscope d'USArray avec deux types d'ondes sismiques peu habituelles détectées dans cette zone. Ils ont ainsi identifié «un espace long, fin et inclinée dans le manteau». Du fait de cette anomalie cylindrique d'environ 350 km de diamètre, les ondes sismiques se propagent plus lentement, ce qui témoigne vraisemblablement de la présence d'une «substance extrêmement chaude».

C'est en raison de la température et de la vitesse de son mouvement toutes deux élevées que le magma chaud est en mesure de pénétrer dans les roches épaisses et froides de l'écorce continentale, échappant sur la surface terrestre et provoquant de puissantes éruptions.