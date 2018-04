Pourquoi l'Afrique se divise-t-elle en deux continents?

Il faut définitivement se faire à l'idée que le continent africain finira par se séparer en deux. Ce processus est bien naturel et il faudra encore plusieurs millions d'années avant que la division définitive se produise. Or, les derniers développements géologiques laissent supposer que ce processus est plus rapide que prévu initialement.

Tout récemment, une grande cassure est apparue au sud-ouest du Kenya, dans la région de Narok, touchée en mars par des pluies importantes qui ont pu favoriser l'érosion. D'une profondeur de près de 15 mètres, elle a coupé la route fortement fréquentée à Mai Mahiu:

Mai mahiu road cracks again, motorists stuck in slow moving traffic https://t.co/DiMqWG6S8O pic.twitter.com/gi3xTnRGbK — NTV Kenya (@ntvkenya) 18 марта 2018 г.

​Dans environ cinquante millions d'années, quatre pays de la Corne de l'Afrique (la Somalie, la moitié de l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie) devraient se séparer de l'Afrique pour former un nouveau continent. Or, les premiers signes de cette répartition sont déjà bien visibles.

I will avoid this and go by the Nakuru road. This is Mahiu Mai road. pic.twitter.com/bXDcw6KMPD — millicent ombech (@OmbechMillicent) 23 марта 2018 г.

Selon David Adede, un géologue cité par le journal britannique The Independent, les scientifiques savent depuis déjà longtemps que la plaque tectonique africaine se sépare de la plaque somalienne au niveau de la vallée du grand Rift, un phénomène géologique qui s'étend de la mer Rouge au Zambèze, sur plus de 6 000 km et 40 à 60 km de largeur.

Chaque année, la plaque somalienne s'éloigne de 45 millimètres de la plaque africaine. Ainsi, d'ici 10 à 50 millions d'années, ces deux plaques seront séparées, un peu comme l'île de Madagascar s'est séparée de l'Afrique il y a 110 millions d'années.