Voici le remède le plus efficace contre le mal de dents

Les scientifiques de l'école dentaire de la Case Western Reserve University ont découvert que l'ibuprofène et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens étaient plus efficaces contre le mal de dents que les opioïdes, apprend-on dans un communiqué de presse sur MedicalXpress.

© Sputnik . Igor Zarembo Prendre du paracétamol en cas de maladie ne serait pas si inoffensif…

Les médecins ont ainsi procédé à une revue systématique de cinq études sur l'efficacité et la sécurité de divers médicaments destinés à soulager le mal de dents.

Selon ces experts, la prescription de stupéfiants ne peut être possible que dans des cas extrêmes, puisqu'en grande quantité ils peuvent causer des dommages. Selon le National Institutes of Health, plus de 115 Américains meurent quotidiennement d'une surdose d'opioïdes.

© AFP 2018 BRENDAN SMIALOWSKI Les médicaments susceptibles de provoquer une crise cardiaque révélés

Les scientifiques sont alors venus à la conclusion que le meilleur remède , qui est à la fois efficace et sûre, sont des médicaments non stéroïdiens combinés avec ou sans paracétamol.

Pour les adultes, la meilleure combinaison serait de 400 milligrammes d'ibuprofène avec 1000 milligrammes de paracétamol. L'utilisation d'opioïdes provoque des effets secondaires tels que la somnolence, la dépression respiratoire, les nausées, les vomissements et la constipation chez les enfants et les adultes.