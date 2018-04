Une découverte archéologique faite en France bouleverse l’histoire de la médecine

Grâce aux analyses récemment faites par des scientifiques français, il est possible d’établir la date de la première opération de trépanation faite à un animal : elle remonte à la période préhistorique.

Des scientifiques français ont découvert , dans la localité de Champ-Durand en Vendée, un crâne de vache trépané datant du Néolithique.

Au milieu des années 1970, des chercheurs ont découvert un crâne de vache vieux de 5.000 ans. Dans l'os frontal, il y a un trou de la taille d'une boîte d'allumettes. On avait jusqu'à récemment supposé qu'il avait été fait par un coup de corne d'un autre animal. Mais, comme l'ont remarqué les scientifiques, il n'y a pas d'autres brisures ou traces de l'attaque sur le crâne. Le fait que ce trou a été fait avec une telle précision et justesse a poussé les paléontologues à aller plus loin dans leurs recherches.

Le trauma de l'os aurait pu être provoqué aussi par des infections ou des tumeurs, mais l'os autour de la blessure n'a gardé aucune trace d'inflammation.

Après avoir confronté ces faits, les scientifiques ont établi que ce trou résultait d'une trépanation effectuée il y a à peu près 5.000 ans.

Selon les scientifiques, l'opération aurait pu être réalisée pour trois raisons: guérir l'animal, au cours d'un rite ou entraîner un futur chirurgien. La dernière version semble être la plus probable.

La trépanation est une pratique attestée depuis 10.000 ans. Des archéologues trouvent régulièrement des crânes avec des trous dans des villes différentes à travers le monde entier, de la France au Pérou.