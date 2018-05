Un embryon né de… cellules souches

Se penchant sur le problème de l'infertilité, ces spécialistes hollandais de l'Université de Maastricht ont réussi à créer des embryons en utilisant des cellules souches de souris, écrit le portail Research gate.

Selon Nicolas Rivron, auteur de la recherche, il s'agit d'une première mondiale.

Au cours de la recherche, les spécialistes ont étudié des blastocystes, à savoir le stade de développement embryonnaire précoce des mammifères.

«Un blastocyste est un embryon de mammifère précoce, avant qu'il ne s'implante in utero. C'est une sphère creuse formée par moins de cent cellules et qui se compose d'une couche externe de cellules, le futur placenta, et un petit groupe de cellules internes, le futur embryon. Il contient donc toutes les cellules souches qui vont former l'ensemble de l'embryon et le placenta entier», a expliqué M.Rivron.

Comme l'a signalé l'auteur de la recherche, les embryons synthétiques ressemblent tellement aux authentiques que les souris femelles fécondés n'ont eu aucune difficulté à tomber enceintes.

Cette technologie aidera les chercheurs à comprendre les processus méconnus qui marquent le début de la grossesse. Ceci permettra de mieux étudier les causes de l'infertilité et de fabriquer des médicaments pour les soigner.

Auparavant, le travail avec les embryons se compliquait à cause de deux facteurs. Premièrement, il s'agit de la taille des embryons qui ne dépasse pas le diamètre d'un cheveu humain. Deuxièmement, l'étude se complique par leur emplacement. Implantés dans le ventre des futures mères, les embryons restaient inaccessibles. Néanmoins, avec cette découverte il sera possible d'observer toutes les étapes du développement du fœtus.