Voici pourquoi un verre de rouge ne ferait pas de mal, bien au contraire…

Un verre de rouge par jour minimise les risques de développement du cancer, de diabète et renforce le système cardio-vasculaire. En revanche, le vin blanc n’est pas aussi bon pour la santé, ayant même des effets négatifs.

Une récente étude d'envergure, menée auprès d'un échantillon de 600.000 personnes, a montré qu'un seul verre de vin rouge par jour aurait des bienfaits inattendus sur la santé, écrit le quotidien Daily Mail.

Ainsi, ce simple verre diminuerait de 12% les risques de développement du cancer, notamment du cancer de la prostate.

De plus, le vin rouge a un taux élevé d'antioxydants qui renforcent l'organisme. Une autre étude a également prouvé qu'un verre de vin rouge par jour pour une femme et deux verres pour un homme minimisaient les risques de développement des maladies cardio-vasculaires et de diabète.

Par contre, le vin blanc n'est pas aussi bon pour la santé et pourrait même avoir des effets négatifs.