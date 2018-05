Les bienfaits du tabac pour combattre certaines maladies mortelles révélés

Des scientifiques australiens de l'Université de La Trobe se sont interrogés sur l'impact du tabac ailé (Nicotiana alata) sur la santé humaine, écrit le portail Medical Xpress.

Au cours de leur étude, les chercheurs ont constaté que les protéines que contient le tabac ailé sont capables de lutter contre les maladies infectieuses, y compris celles qui sont provoquées par le staphylocoque doré, le SIDA, le virus Zika, etc.

Pour arriver à ce constat, les spécialistes ont analysé les images révélant la structure atomique du tabac. Ainsi, ils ont détecté que le peptide NaDl détruit la couche extérieure de Candida albicans, espèce de levure la plus importante et la plus connue du genre Candida, qui provoque des infections fongiques essentiellement au niveau des muqueuses digestive et gynécologique.

Les candidoses sont une cause importante de mortalité chez les patients immunodéprimés comme les patients atteints du SIDA, les patients cancéreux sous chimiothérapie ou après transplantation de moelle osseuse.

De plus, les chercheurs affirment que ce peptide est capable de détruire cette espèce Candida même s'il a connu des mutations, étant devenu résistant aux antibiotiques.

Les auteurs de la recherche soulignent que les infections constituent actuellement l'un de problèmes principaux de la médecine, car elles sont la cause de mortalité d'une personne sur huit sur la planète bleue.

Les scientifiques espèrent que leur découverte pourra servir de base pour la conception d'une nouvelle génération de médicaments qui sauront soigner d'une manière efficace certaines maladies mortelles tout en moins d'effets secondaires que les antibiotiques.