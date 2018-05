Les belles jambes ne sont pas un atout que pour les femmes…

Les femmes sont attirées par les hommes avec de longues jambes parce qu'ils leur semblent être riches et en bonne santé, affirment des scientifiques.

Les hommes ont toujours été attirés par les femmes avec de belles jambes. Mais il semble désormais que les femmes sont également enclines à admirer les jambes des hommes, relate le Daily Mail.

Une étude menée auprès de près de 800 femmes a montré qu'elles sont elles aussi attirées par la longueur des jambes masculines.

Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont suggéré que les hommes ayant de longues jambes sont attirants pour les femmes car ils leur semblent être en bonne santé et riches. Les femmes ne s'en rendent peut-être pas compte mais leur subconscient leur dit que les hommes aux jambes courtes ont été retardés dans leur croissance par la pauvreté et le manque de nutrition, selon eux.

Les hommes aux jambes plus courtes courraient également un plus grand risque d'hypertension, de diabète de type 2 et de démence.

© Sputnik . Nina Zotina Le secret de l’attirance physique pour les femmes révélé

Les femmes concernées par l'étude, publiée dans la revue Royal Society Open Science, ont regardé des photos d'hommes de taille moyenne, soit environ 176 cm. Les membres des hommes ont ensuite été modifiés numériquement, de façon à ce que la longueur des jambes augmente ou diminue par incréments de 2,5 cm, jusqu'à 7 cm au maximum.

Les femmes ont ensuite été invitées à évaluer l'attractivité des différentes photos. La longueur de jambe optimale se trouve finalement à seulement 1,3 cm de plus que la moyenne. La longueur du bras n'a eu aucun effet sur l'attractivité masculine.