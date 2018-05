Le top 3 des meilleurs tout-terrain russes (vidéos)

Les experts du magazine Daily-Motor ont présenté le top 3 des véhicules tout-terrain les plus performants développés et mis au point par des ingénieurs russes.

La première place a été attribuée au tout-terrain Sherpa, disposant de capacités de franchissement exceptionnelles et étant en plus amphibie. Pesant 1.300 kg, le Sherpa peut atteindre une vitesse maximale de 40 km\h avec une puissance maximale de 44,3 chevaux.

Sherpa © Sputnik . Aleksey Danitchev

Sherpa © Sputnik . Alexei Danichev

Sherpa © Sputnik . Alexei Danichev 1 / 3 © Sputnik . Aleksey Danitchev Sherpa

Le véhicule est équipé de pneus basse-pression surdimensionnés ainsi que d'autogonflants servant à sa flottabilité en mode amphibie et à sa propulsion dans l'eau.

Il est possible de l'acquérir pour 64.000 dollars (55.000 euros).

La deuxième place est occupée par le modèle Aton-Impulse Viking 2992, dont le design est plus moderne que celui du Sherpa. Il peut en outre accueillir jusqu'à sept personnes à bord.

Вездеход-амфибия Викинг-2992 наш российский,производится на предприятии НПО «АТОН ИМПУЛЬС» в Набережных Челнах. pic.twitter.com/jtgjuOH7KD — Александр Васильев (@ale26401652) 17 мая 2015 г.

​

Ce tout-terrain a été développé en 2014. Il est équipé d'un moteur compact de 82 chevaux qui pourrait paraître petit par rapport à son poids impressionnant de 3,3 tonnes. Son coût s'élève à 200.000 dollars (172.000 euros).

Le top trois est clôturé par le tout-terrain et amphibie Bourlak, développé en 2015. Son but principal est d'être utilisé dans l'Arctique. Parmi ses principaux avantages figurent l'impossibilité de couler dans les marécages et autres plans d'eau grâce à ses six roues jouant aussi le rôle de flotteur, ne permettant pas au véhicule de s'immerger.

​

Du fait que le Bourlak soit destiné à des missions en Arctique, son prix n'a pas été annoncé.