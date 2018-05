Des scientifiques prouvent que certains compléments alimentaires sont inutiles

Des spécialistes canadiens de l'Université de Toronto se sont interrogés sur l'efficacité des compléments alimentaires les plus populaires vendus dans les pharmacies, écrit la revue Science Daily.

Après avoir analysé les résultats des études publiées entre 2012 et 2017, ils ont constaté que les vitamines C et D ainsi que le calcium, qui se trouvent dans les compléments alimentaires les plus répandus, n'avaient aucun impact sur la santé d'un individu.

Dans le même temps, leur étude a montré que la vitamine B9 et la vitamine B en combinaison étaient capables de réduire le risque de maladies cardio-vasculaires.

«Un régime alimentaire sain est le meilleur moyen d'avoir la quantité suffisante de vitamines et de minéraux. Jusqu'à présent, aucune étude ciblant les compléments alimentaires n'avait montré quelque chose de plus efficace que des portions équilibrées d'aliments végétaux moins transformés, notamment les légumes, les fruits et les noix», a résumé David Jenkins, l'auteur de la recherche.