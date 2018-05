Quel est le smartphone le plus résistant aux chutes et à l’eau?

Le portable Motorola Moto Z2 est le smartphone qui est le plus résistant aux chutes et à l'eau, annonce le portail Tom's Guide.

Des experts du portail ont testé des gadgets de différents fabricants de smartphones. Des téléphones ont été jetés d'une hauteur de deux mètres sur des surfaces en bois et en béton. Ils ont été plongés dans de l'eau. À l'issue de ces tests, les appareils ont été évalués sur une échelle allant de 1 à 10.

Le modèle de Motorola a obtenu 8,5 points. Après avoir subi toutes les épreuves prévues par le protocole des tests, il n'avait aucune fissure sur son écran, indique Tom's Guide.

Les deuxième et troisième positions sont occupées par le LG X Venture et l'Apple iPhone X avec respectivement 6,6 et 6,2 points. Les portables LG V30 et Samsung Galaxy S9, qui ont obtenu 6 points chacun, sont également parmi les smartphones les plus résistants du marché.

Quant au smartphone actuellement disponible le plus fragile, c'est l'iPhone SE. Le portail ne lui a attribué que 3,9 points.