Des scientifiques expliquent le danger de dormir beaucoup

Dormir beaucoup ou trop peu affecte considérablement la santé de l’individu et augmente les risques de développement de la démence, et peut même entraîner la mort chez les personnes âgées de 60 ans et plus, affirment des scientifiques japonais.

Des scientifiques japonais se sont penchés sur le problème du sommeil et de son impact sur la santé des individus, écrit le portail Eurek Alert.

Au cours de leur étude, ils ont constaté que dormir beaucoup ou, au contraire, trop peu représentait un danger pour la santé.

Pour arriver à ce constat, ils ont observé pendant dix ans l'état de santé et le mode de vie de 1.517 personnes.

Au cours de ce laps de temps, 294 personnes ont été affectées par la démence et 282 personnes sont mortes. Les taux de cas de démence ainsi que de mortalité ont été corrigés en fonctions de l'âge et du sexe. Ainsi, le coefficient a été plus élevé chez des personnes qui dormait moins de cinq et plus de dix heures par jour par rapport à ceux qui dormaient entre cinq et neuf heures.