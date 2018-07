United Managers: quand les supporters de foot deviennent entraîneurs!

Chaque supporter a secrètement rêvé un jour de devenir l'entraîneur de son équipe de football préférée. United Managers s'apprête à réaliser ce désir. Cette Web application, qui a nécessité deux ans de développement, sera active pour la saison 2018/2019. Elle permettra aux supporters du bien réel club de l'Avant-garde de Caen (classé en régionale 1, équivalent de la sixième division) de prendre littéralement les rênes de l'équipe.

En effet, les Umans [nom donné aux utilisateurs de l'United managers, ndlr] pourront prendre toutes les décisions qu'un coach classique prend habituellement seul, et ce de manière collaborative: thèmes d'entraînement, composition d'équipe, etc.

«Cela veut dire préparer la feuille de match, donner les consignes collectives et stratégiques, faire des remplacements en amont des matchs, mais également en cours de match. Par exemple, passer d'un bloc médian à un bloc haut. La communauté décide de le faire parce que les conditions de match le nécessitent, on l'applique à 100%» détaille Frédéric Gauquelin, PDG de l'application.

Et les paramètres sont infinis! Et pour cause, l'interface reprend tous les éléments nécessaires pour une prise de décisions éclairée. Au programme: fiche de joueurs (pied fort, positionnement préférentiel sur le terrain, etc.), mais également des statistiques pour le moins détaillées (buts, passes décisives, nombres de ballons touchés, taux de passes réussies, nombre de tacles, etc.). Des données récoltées grâce à Opta pro, un outil qui recueille et analyse les statistiques afin d'optimiser les performances des clubs, qui est utilisé notamment en Ligue 1 Conforama et en Série A (championnat italien).

Si ces données sont primordiales pour les Umans, les joueurs «réels» de l'AG Caen, eux, accueillent ces analyses de manière positive.

«Cela fait un an que l'on se sert des statistiques Opta, on filme tous les matchs, ils ont tous été analysés. Et effectivement, les joueurs étaient friands de ça. Le fait de se voir jouer, avec une réalisation à 4 caméras, les ralentis, etc., ils n'ont jamais vécu ça au niveau amateur» déclare Frédéric Gauquelin.

Néanmoins, les adversaires pourraient-ils essayer de tirer profit de la possibilité d'influer sur la composition d'équipe? Selon, Frédéric Gauquelin, ce type de comportement reste marginal. En effet, comme le PGD de United Managers nous l'explique, ce tout nouveau concept est «l'émanation d'un projet crée en 2002 qui s'appelait Web Football Club, qui reposait sur les mêmes fondements de coaching collaboratif, à la fin des 4 saisons, il y avait d'ailleurs près de 16.800 «entrainautes» [nom donné aux utilisateurs de Web Football club, ndlr].»

«À cette époque, il y avait des votes un peu farfelus, parce qu'incompétents, soit pour nous nuire. Il pouvait y avoir parfois quelques votes où le gardien de but se retrouvait attaquant, sauf que la masse, elle, décidait de chose tout à fait pertinente et ça redonne foi en l'humanité.»

D'ailleurs, en termes de résultats sportifs, «en 4 saisons, on est montés 3 fois et il n'y a jamais eu de feuille de match incohérente.» Une chose est sûre, les risques seront réduits, car United Managers a mis en place un système de notation «suivant la pertinence et l'investissement au sein de la communauté.»

«Un Uman qui est là depuis 5 ans, qui a amené l'équipe à la montée, il a beaucoup plus de poids qu'un Uman qui vient d'arriver. On a un système de récompense, de badge, en fonction de ce l'on apporte à la communauté, et ces choses-là donnent du poids.»

Autre façon d'asseoir son expertise pour les Umans, qui est pour l'instant à l'état de projet, la possibilité de passer des diplômes d'entraîneurs… virtuels.

«Dans un an, on l'espère, les Umans pourront passer un certificat, les certificats sont l'équivalent des coachs FFF [Fédération française de football, ndlr]. Et une fois qu'ils les auront passés et obtenus, ils auront beaucoup plus de poids qu'un Uman du dimanche qui n'a pas envie de s'embêter avec ça, mais qui veut quand même participer à l'aventure.»

Rendez-vous donc pour la saison 2018/2019 qui débutera le 6 août prochain pour les adeptes de Football manager (jeu vidéo basé sur la gestion d'un club), mais, dans le cas de United Manager, transposé au réel. Les premiers votes seront pris en compte à partir du 27 août prochain pour le premier match qui se déroulera le premier week-end de septembre. Les supporters sont ravis, l'histoire ne dit en revanche pas ce qu'en pense le coach bien réel de l'Avant-garde de Caen…