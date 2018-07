L'un des plus grands mystères des requins-baleines résolu

Pourquoi les plus gros poissons du monde aiment à se rassembler dans certains endroits précis de l’océan mondial? Des chercheurs semblent avoir trouvé la réponse.

Le requin-baleine est le plus gros poisson du monde, mais une grande partie de son cycle de vie reste enveloppée de mystère. Ces géants se rassemblent dans seulement une poignée d'endroits. Ce fait a longtemps dérouté les scientifiques, mais une nouvelle étude a enfin permis d'expliquer pourquoi, relate ScienceAlert.

Les requins-baleines sont en effet connus pour aimer se rassembler dans quelques endroits spécifiques à travers le monde. Entre 10 et 500 requins-baleines peuvent se rassembler à n'importe quel moment dans des zones situées au large des côtes de l'Australie, de Belize, des Maldives et du Mexique, notamment. Environ 20 «points chauds» ont été identifiés mais on ignore ce qui les attire exactement.

Un groupe de scientifiques a suivi le voyage d'un requin-baleine à travers le Pacifique, du Panama aux Philippines. Sur plus de 19.000 km, cela s'est avéré être l'une des migrations les plus longues jamais enregistrées.

Cette nouvelle étude montre que les requins-baleines se rassemblent dans des zones spécifiques aux eaux peu profondes, à proximité de pentes abruptes qui laissent rapidement la place à des eaux beaucoup plus profondes (généralement entre 200 et 1.300 mètres).

Les chercheurs ont identifié trois raisons principales à ce comportement. Premièrement, l'eau profonde est utilisée par les requins -baleines pour se nourrir. Des études ont montré que ces requins plongeaient à des profondeurs de presque 2 kilomètres pour se nourrir de zooplancton et de calmars.

Deuxièmement, les pentes abruptes sont connues pour amener des nutriments à la surface depuis les profondeurs, ce qui augmente l'abondance du plancton et attire un grand nombre de filtreurs.

Et enfin, en eau peu profonde, en plus de se nourrir de coraux et de poissons, les requins peuvent se thermoréguler, en se réchauffant après leurs plongées dans des eaux profondes où il ne fait que quatre degrés.