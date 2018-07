Des scientifiques découvrent une super-bactérie provoquant l'infertilité

L'Association Britannique de la Santé Sexuelle et du VIH (BASHH) a prévenu dans un récent rapport du danger de l'apparition du Mycoplasma genitalium, nouvelle infection sexuellement transmissible.

© AP Photo / Gerry Broome, File Quel danger cachent les toilettes publiques?

La bactérie vit dans les organes des systèmes urinaire et reproducteur et est transmise sexuellement. Elle peut provoquer l'inflammation des trompes de Fallope, de l'utérus et de l'urètre. Qui plus est, les infections qu'elle provoque peuvent même aboutir à l'infertilité

Les symptômes causés par le Mycoplasma genitalium peuvent être confondus avec des infections provenant d'autres bactéries telles que la chlamydia. Par conséquence, la super-bactérie a pu facilement s'adapter à certains médicaments contre la chlamydia.

Selon les scientifiques, la capacité d'adaptation rapide fait du Mycoplasma genitalium une super-bactérie potentielle.