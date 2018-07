Les chercheurs révèlent l’aliment qui booste la performance du cerveau des personnes âgées

De récentes recherches ont prouvé l’effet bienfaisant d’une petite cuillère de sucre pour la mémoire et le fonctionnement du cerveau des personnes âgées de plus de 65 ans. Selon les scientifiques, le gain d’énergie donné par le glucose au cerveau améliore la mémoire des personnes âgées.

Des chercheurs de l'université de Warwick, en Angleterre, ont mené une étude qui prouve qu'une cuillère à café de sucre pourrait améliorer la mémoire et l'humeur des personnes âgées de plus de 65 ans. Selon les scientifiques, le sucre booste le fonctionnement du cerveau et améliore la motivation ainsi que la mémoire des personnes âgées.

Afin de prouver leur hypothèse, les scientifiques ont mené une expérimentation. Ils ont séparé des volontaires en deux groupes selon leur âge: un groupe de personnes âgées d'entre 18 et 27 ans et l'autre de 65 à 87 ans. Puis, ils ont donné à chaque groupe soit un placebo, soit du sucre et leur ont demandé d'exécuter des tâches de différentes complexités.

D'après les résultats de cette étude publiés dans la revue Psychology and Ageing, le sucre améliore la mémoire, l'humeur et la concentration des personnes ayant plus de 65 ans par rapport aux personnes de même âge mais qui ont consommé un placebo. Le sucre n'a pas le même effet sur les personnes âgées d'entre 18 et 27 ans.

Une autre observation a été faite. Les personnes qui ont fait le plus de progrès dans l'exécution des tâches après avoir consommé du sucre, par rapport à leur performance sans consommation de sucre, n'ont pas remarqué avoir mis plus d'efforts dans l'exécution des tâches. De ce fait, les scientifiques concluent que le glucose augmente la motivation et l'humeur. Du coup, les gens, en faisant les mêmes efforts, arrivent à de meilleurs résultats.

Les chercheurs supposent que leurs découvertes pourraient aider à composer des recommandations de régimes alimentaires afin d'améliorer le fonctionnement du cerveau et perfectionner la mémoire des personnes âgées.