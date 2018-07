Inverser le vieillissement serait désormais possible et voici comment

Des scientifiques de l'Université de l'Alabama à Birmingham ont réussi à faire vieillir et ensuite à rajeunir des souris en contrôlant l'activité de l’ADN au sein des cellules, relate la plateforme informatique EurekAlert.

Les chercheurs ont notamment mené une expérience sur des rongeurs, en opérant une mutation dans l'ADN de leurs mitochondries (un organite indispensable aux réactions énergétiques de la cellule). Les changements ont affecté le gène POLG.

Les dommages causés à ce gène provoquent une perturbation des fonctions des mitochondries et accélèrent le processus de vieillissement.

En outre, les scientifiques ont ajouté l'antibiotique doxycycline à l'alimentation et à l'eau des souris, ce qui a provoqué une mutation dans le génome mitochondrial (ADNmt).Cela a abouti à l'épuisement de l'ADNmt et a entraîné l'apparition de signes de vieillissement, tels que la perte des poils, l'apparition de rides et des changements dans certains organes.

Après cela, les chercheurs ont cessé de donner de la doxycycline aux rongeurs et ont «désactivé» le gène responsable de la dysfonction mitochondriale. En conséquence, la peau des rongeurs est redevenue lisse et le pelage plus fourni.

Les scientifiques ont souligné que le vieillissement et le développement chez les humains de maladies telles que le diabète, le cancer, les maladies neurologiques et cardiovasculaires, étaient également associés à l'épuisement de l'ADN mitochondrial.

Les experts estiment ainsi que lorsque la fonction mitochondriale est restaurée, le processus de vieillissement peut être inversé.