Les produits à privilégier dans les assiettes pour ne pas être angoissé

Dire non à l’angoisse et au stress pourrait être bien plus simple qu’on ne le croit! Une consommation régulière de produits riches en fibres alimentaires aide à diminuer les conséquences du stress et de l’anxiété sur l’organisme humain, estime un groupe de chercheurs irlandais.

Des spécialistes irlandais de l'Université College Cork ont constaté que la consommation régulière de produits riches en fibres alimentaires aide à combattre le stress et l'angoisse, rapporte le journal The Journal of Physiology.

Au fil de leurs recherches, les scientifiques ont révélé un lien entre les situations de stress , y compris l'angoisse, la dépression et le syndrome de l'intestin irritable avec la présence de certaines bactéries. De plus, le stress permanent peut provoquer l'acantholyse de l'intestin ce qui fait qu'une partie de la nourriture et, donc, de bactéries pénètrent dans le sang en provoquant une inflammation.

Les chercheurs irlandais ont essayé de voir s'il était possible d'inverser ce processus et d'affaiblir l'influence du stress par un changement de régime alimentaire.

Pour vérifier leur hypothèse, ils ont placé deux groupes de souris de laboratoires dans des conditions de stress. Ensuite, des produits riches en fibres alimentaires comme, par exemple, des légumes, des céréales et des légumes secs ont été proposés aux rongeurs du premier groupe.

L'expérience a montré que les fibres alimentaires boostaient au niveau du côlon la production d'acides gras volatils (SCFA) qui luttent contre les bactéries.Les résultats obtenus indiquent que les souris recevant régulièrement les SCFA ont enregistré une amélioration dans le fonctionnement de leur système intestinal. Elles obtenaient alors de meilleurs résultats lors des tests de comportement tandis que leur niveau d'angoisse baissait considérablement.

Ainsi, la consommation régulière des produits riches en fibres alimentaires réduit l'impact du stress bien que la nature de ce processus ne soit pas encore suffisamment connue, concluent les spécialistes.