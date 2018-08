Une découverte sensationnelle a été faite en Sibérie orientale par une équipe internationale de paléontologues. Dans le permafrost, les scientifiques ont retrouvé un poulain mort il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et dont le cadavre ne présente pas de signes de décomposition.

Le cadavre d'un poulain préhistorique a été retrouvé dans le pergélisol de la fosse thermokarstique de Batagaï par des scientifiques russes de l'Université fédérale du Nord-Est (SVFU) qui y ont mené des fouilles avec leurs collègues japonais de l'Université Kindai et de l'entreprise Fuji TV.

Selon les scientifiques, le poulain, dont l'âge n'a pas dépassé trois mois, a été retrouvé dans les couches situées à une profondeur de 30 mètres.

«À en juger d'après la profondeur, le poulain a pu vivre il y a 30.000 — 40.000 ans. Cette datation sera précisée après une étude plus poussée. Le pelage de couleur brun foncé, la crinière, la queue et les organes internes sont en parfait état de conservation. Nous n'avons pas trouvé de lésions visibles. C'est la première découverte au monde d'un cheval fossile dans un tel état de conservation et d'un si jeune âge», a déclaré Semen Grigoriev, directeur du musée du mammouth de la SVFU.

North-Eastern Federal University Le pergélisol sibérien livre le corps intact d'un poulain datant d'environ 40.000 ans

La fosse de Batagaï est située à sept kilomètres du village du même nom au pied de la montagne Kirgilyakh, dans la région de Verkhoyansk. Sa profondeur atteint 100 mètres, sa largeur est de 800 mètres, sa longueur dépasse un kilomètre.

Au mois de mai, des biologistes russes et américains avaient annoncé avoir redonné vie aux nématodes retrouvés dans des échantillons de permafrost prélevés dans le nord-est de la Sibérie et datant également d'une période comprise entre 30.000 et 40.000 années.