Hommes vs femmes: qui sont donc les plus intelligents?

Lors d’une expérience unique, les scientifiques ont conclu que les hommes sont plus intelligents que les femmes car ils pensent plus vite, prennent des décisions plus avisées et supportent mieux le stress que les femmes.

Des scientifiques de l'Université de Washington ont mené une expérience unique dans laquelle la rapidité des réactions à une information graphique a été étudiée. Bien que le traitement des données provenant des organes de vision soit à peu près le même pour les hommes et les femmes , les chercheurs ont noté que ce sont les hommes qui prennent ensuite les décisions les plus avisées et rationnelles à partir des données, écrit le magazine Cell.

Selon les calculs des scientifiques, le cerveau des femmes traite une nouvelle information avec un retard de 25 à 75% par rapport aux hommes, et n'est pas toujours capable de répondre correctement aux questions de contrôle permettant d'évaluer correctement les capacités cognitives.

À cet égard, ce ne sont pas les hommes en bonne santé, mais des hommes souffrant de troubles du développement mental qui ont la réaction la plus aiguë et font preuve du traitement le plus rapide des données dans le cerveau. Les scientifiques pensent que les processus cérébraux chez ces personnes s'accompagnent d'une diminution de la régulation de l'activité neuronale, ce qui conduit à un temps de réaction plus rapide et à une perception plus nette de l'information.