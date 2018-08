Suite à un dîner dans un sushi-shop, un homme se fait amputer de la main

Après avoir consommé du poisson cru dans un bar à sushi local, un Sud-Coréen de 71 ans atteint de diabète de type 2 et d'une insuffisance rénale terminale, s'est vu pousser des bulles hémorragiques sur la paume de la main gauche et développer un gonflement érythémateux avec des ecchymoses sur le dos de la main et de l'avant-bras gauche, relate le New England Journal of Medecine.

D'après les médecins qui se sont penchés sur son cas, sa main avait été contaminée par des bactéries pathogènes Vibrio vulnificus, pénétrant l'organisme du patient dans le poisson cru

Suite à une opération d'urgence, les médecins sont parvenus à isoler les Vibrio vulnificus des bulles gonflées, mais malgré leur intervention, les lésions cutanées du patient ont évolué vers des ulcères nécrotiques profonds et celui-ci a dû subir une ablation de la main, 25 jours après l'opération.

Les patients qui souffrent de certains troubles immunitaires, de maladies hépatiques chroniques ou du cancer, présentent un risque accru de complications en cas de contamination aux Vibrio vulnificus, ont mis en garde les médecins.