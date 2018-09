Le secret de la «cave de Thor» enfin percé? (vidéo)

Des scientifiques semblent avoir trouvé la réponse au phénomène de Thor's Well (la cave de Thor) en Oregon, relate LiveScience.

Le Thor's Well représente un trou géant dans la côte qui est rempli des eaux de l'océan Pacifique. Sa profondeur fait six mètres et il est soit vide soit entièrement rempli d'eau. Cependant, avant et après la marée haute, il est possible de voir que l'eau dans cette cave disparaît mystérieusement.

Il s'est avéré que le Thor's Well était l'entrée d'une grande caverne sous-marine, située dans les plateaux basaltiques de la côte. Cette caverne a une entrée bien cachée sous l'eau.

Lors des marées, cette cave se remplit de l'eau et il semble qu'elle est pleine. Parfois il est possible d'observer un effet de fontaine.