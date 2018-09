Google pénètre à votre insu vos smartphones… mais présente ses excuses!

Plusieurs utilisateurs de smartphones Google Pixel et d'autres appareils fonctionnant sous le système d'exploitation Android 9 Pie ont remarqué qu'une fonction Battery Saver s'était installée toute seule, annonce The Verge, notant qu'elle était activée même lorsque les batteries du smartphone étaient presque complètement chargées, et non pas uniquement à un niveau de charge extrêmement bas.

Initialement, on supposait que c'était une erreur de la dernière version d'Android, sortie il y a quelques semaines. Certains utilisateurs pensaient qu'ils avaient pu activer la fonction sans s'en rendre compte.

Toutefois, le géant de la technologie a fait son mea culpa sur le forum Reddit. Les représentants de l'entreprise ont indiqué qu'il était prévu de tester cette fonction. Les tests ont été menés auprès un nombre limité de smartphones. En raison d'une erreur dans le code du programme, Battery Saver a été activée automatiquement sur de nombreux smartphones connectés alors à internet.

Les développeurs de Google Pixel ont indiqué que les paramètres du régime d'économie d'énergie avaient été réinitialisés à leur état par défaut et que les utilisateurs devaient les redéfinir. Cependant, non seulement les appareils Google Pixel ont été affectés, mais aussi d'autres qui fonctionnent sous Android 9 Pie.

La société a présenté ses excuses pour cet incident, mais les utilisateurs ont déjà noté que Google était en mesure de modifier à distance les paramètres des smartphones de nombreux utilisateurs sans se préoccuper de leur consentement.