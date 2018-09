Ces produits qui s’avèrent être plus sains qu’ils n’en ont la réputation

© Sputnik . Ilya Pitalev EXCLUSIF Quatre ans après l’embargo, la production du fromage a le vent en poupe en Russie

Avant de bannir de votre assiette un produit qui vous semble être suspect, assurez-vous que cela est bien le cas car parfois, la réputation attribuée peut être bien mensongère. Voici quelques aliments souvent démonisés mais qui feront plutôt du bien à votre santé.

Fromage

Effectivement, le fromage est riche en lipides et en natrium, raison pour laquelle cet aliment est à consommer avec modération. Cependant, cela ne veut pas dire que vous devez vous privez totalement de ce délice gastronomique car le fromage est également une source de protéines, de calcium, de vitamines B12 ainsi que d'acides gras, ce qui réduit potentiellement les risques de diabète. Dans le même temps, des spécialistes canadiens de l'Université canadienne McMaster, cités par le portail MedicalXpress, conseillent de manger 60 grammes de fromage par jour pour réduire les risques de maladies cardio-vasculaires.

Café

Les problèmes de santé provoqués par une consommation de café sont parfois exagérés. En effet, cette boisson doit être consommée modérément mais les effets positifs qu'elle a sur la santé humaine ne doivent pas être non plus sous-estimés. Ainsi, une récente étude a confirmé que la consommation de caféine réduit les risques de développer de nombreuses maladies, y compris le diabète de type II, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, rapporte MedicalXpress.

De plus, des chercheurs britanniques recommandent de consommer 200 milligrammes de caféine — ou deux tasses de café ordinaires — lorsqu'ils se réveillent et encore 200 milligrammes quatre heures plus tard pour être en forme sans nuire à la santé.

Pâtes

Récemment, des spécialistes de l'Université de Toronto et de l'hôpital Saint Michel, situés dans la même ville, ont établi que les pâtes pouvaient être consommées comme aliment diététique, a relaté le portail BMJ Open.

Les bienfaits sont encore meilleurs si les pâtes sont fabriquées avec des types durs de blé.

Une recherche de longue haleine a montré que les individus qui obtiennent 50% de leurs calories de glucides vivent généralement plus longtemps. En revanche, leur manque ou leur excès donne un effet inverse.

De plus, il ne faut pas oublier que les glucides traités, que l'on retrouve notamment dans les friandises, peuvent être dangereux car ils augmentent le taux de glucose dans le sang et sont donc capables de provoquer le développement du diabète.

Lait

Le lait 0% matières grasses vous semble être un bon choix? Détrompez-vous! Le lait écrémé est une source de calcium, de lipides, de vitamine D ainsi que de protéines. De plus, une recherche publiée dans la revue American Journal of Clinical Nutrition a montré que les lipides que contient le lait ne nuisent pas au fonctionnement du système cardio-vasculaire.

Pommes de terre

Les mythes concernant les effets nuisibles des patates sont également exagérés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la pomme de terre est un légume riche en glucides. Il renferme des acides phénoliques, des flavonoïdes, ainsi que de la vitamine C. Ces composés antioxydants protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres.

Sel

Alors que de nombreuses études ont déjà mis en évidence les effets néfastes du sel sur l'homme, des scientifiques canadiens semblent être en mesure de démentir leurs conclusions et affirment qu'une consommation modérée de sel contribue à améliorer le fonctionnement du système cardio-vasculaire, relate la revue Lancet.

L'étude a notamment démontré que la consommation de trois à cinq grammes de chlorure de sodium par jour n'était pas associée à des taux plus élevés de pression artérielle ou au risque d'un accident vasculaire cérébral.