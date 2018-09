Voici le smartphone ayant le meilleur écran, selon des spécialistes

Le groupe Display Mate, spécialisé dans les tests et l'étalonnage des écrans, a couronné l'iPhone XS Max dans la catégorie «meilleur écran», répondant à de multiples critères, dont la reproduction des couleurs, la luminosité et le contraste.

L'iPhone XS Max s'est vu décerné le titre du smartphone doté du meilleur écran par la société de recherche Display Mate, spécialisée dans les tests, l'évaluation et l'étalonnage des écrans.

Ce produit Apple a reçu un score maximal de la part des experts. Le gadget a démontré des capacités record, répondant à des critères tels que reproduction de couleurs absolue, résolution d'écran visible, luminosité et contraste en mode plein écran pour les smartphones OLED, ainsi que dans plusieurs autres catégories.

Avant la sortie de l'iPhone XS Max, c'était le Samsung Galaxy Note 9 qui selon ces critères était le meilleur modèle du marché.

Le 12 septembre, Apple a présenté ses nouveaux iPhone, baptisés XS, XS Max et XR. Les deux premiers smartphones sont équipés d'écrans OLED avec une diagonale de 5,8 et 6,5 pouces et une résolution de 2436x1125 et 2688x1242 pixels respectivement.