L’Atlantide se situerait près de ce pays, selon un historien britannique

Beaucoup d'historiens chevronnés et de complotistes les plus farfelus ont longtemps cherché la ville antique d'Atlantide, faisant l'objet de légendes et mentionnée pour la première fois par le philosophe Platon. Or, l'historien Matt Sibson aurait mis fin à ces spéculations avec sa découverte étonnante: il affirme notamment que l'Atlantide serait à chercher près des côtes irlandaise, relate le tabloïde The Daily Star.

D'après lui, l'île fantôme appelée Frisland abriterait la cité perdue. Cette formation rocheuse est visible sur pratiquement toutes les cartes de l'Atlantique Nord dessinées entre les années 1560 et 1660. Auparavant, on pensait qu'elles contenaient une erreur, explique l'historien.

«Cette île a été marquée sur de nombreuses cartes datant entre les 16ème et 17ème siècles et puis elle a subitement disparu. Il ne peut pas s'agir d'une erreur.»

Et d'expliquer: «Cette île se situait au nord-ouest de l'Irlande et il y avait un certain nombre de petites îles autour d'elles. (…) D'ailleurs, ses contours sont toujours visibles sous l'eau près des îles Féroé si on recourt à des moyens cartographiques modernes».

M. Matt admet cependant que certaines questions doivent encore être clarifiées à propos de sa découverte. «Certaines personnes me font remarquer qu'il y a 2 km de glace là-bas, mais il y a eu une période de plus de mille ans où la glace avait fondu, notamment entre 14.700 et 12.900 avant notre ère. (…) Platon a également mentionné des éléphants sur l'Atlantide, mais je pense qu'il a peut-être fait référence à des mammouths laineux.»

Cependant, tout le monde n'accepte pas cette explication. Les critiques rappellent que Platon estimait que la disparition de l'Atlantide remontait à «9.000 ans », c'est-à-dire en 9.400 avant notre ère.