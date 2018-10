Attention à vos intestins! Le nouveau danger des boissons allégées révélé

Les boissons allégées représentent un véritable danger pour la santé en affectant la flore intestinale par des substances toxiques qu'elles contiennent, affirment des scientifiques de l'Université Ben-Gourion du Néguev en Israël et de l'Université technologique de Nanyang à Singapour dans un article publié par le portail Nieuwsblad.

Selon eux, les édulcorants artificiels dont l'aspartame, le sucralose, la saccharine, le néotame, l'advantame et l'acésulfame K sont nuisibles pour les bactéries intestinales.

Le problème est d'autant plus important que ces bactéries assurent l'équilibre hormonal et le bon fonctionnement de la digestion de l'individu, tout en jouant un rôle important dans le fonctionnement du système immunitaire, soulignent les spécialistes.

Même si la théorie avancée nécessite une étude plus approfondie, Michael Mosley, un médecin britannique, suggère d'éviter les sodas tout court, qu'ils soient allégés ou non.

«Pour garder vos intestins en bonne santé, nous vous recommandons de réduire au minimum la consommation de ces produits », affirme-t-il, cité par le portail Sudinfo.be.