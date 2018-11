La Russie modernise son avion de ligne Il-96

L'usine aéronautique de Voronej a commencé à assembler les éléments du premier avion de ligne gros porteur Il-96-400M, a appris Sputnik auprès du service de presse du groupe Iliouchine.

«Les travaux sont dans une phase active. La mise au point de la documentation technique est dans la phase finale», a précisé le consortium.

Le gouvernement s'est engagé à octroyer 1,32 milliards de roubles (17,5 millions d'euros) pour la reconstruction et la modernisation de l'avion.

L'Il-96-400M a été créé sur la base de l'avion de série Il-96. Le nouvel avion de ligne aura un fuselage plus long et des moteurs plus puissants: les PS-90A1 au lieu des PS-90A. L'appareil pourra prendre à son bord jusqu'à 400 passagers, en fonction de la forme de la cabine. Sa présentation est prévue pour fin 2019 et la production en série en 2020.