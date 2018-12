Les applis pour faire des rencontres produisent des effets bien inattendus…

Les sites de rencontres semblent être un lieu idéal pour ceux qui souhaitent trouver leur partenaire et n'arrivent pas à le faire malgré tous leurs efforts. Les plateformes comme Tinder proposent, par exemple, un large choix, relate le quotidien The Daily Mail.

Cependant ces sites produisent sur les personnes qui y surfent des effets inattendus. Ainsi, il arrive que les hommes ne soient pas pressés de fonder une famille, ayant un choix immense et en optant pour la plupart du temps pour les femmes les plus jeunes, estime Kylie Baldwin, sociologue du De Montfort University. Dans le même temps, les femmes plus âgées n'arrivent plus à trouver un compagnon. Ceci les incite à cryogéniser leurs ovules dans l'espoir de rencontrer quelqu'un dans l'avenir.

La cryogénisation reste pour ces femmes-là la solution pour avoir un bébé le moment venu. Selon l'étude, rien que dans le Royaume-Uni, la quantité de ces opérations a augmenté de quatre fois.

De plus, les experts accusent les sites de rencontres d'être coupables de la propagation de maladies sexuellement transmissibles, notamment par la sexualité orale. Parmi ces maladies, on retrouve ainsi le virus du papillome humain (VPH), notamment les souches du HPV-16 qui provoque différents types du cancer.