Des Soyouz devraient bientôt mettre sur orbite des satellites militaires français

Le lancement du satellite d'étude optoélectronique CSO-1 dans l'intérêt du ministère français de la Défense avec une fusée russe Soyouz-ST depuis le Centre spatial guyanais est prévu pour le 18 décembre, a déclaré mercredi à Sputnik une source dans l'industrie spatiale de la fusée et de l'espace russe.

«Le décollage est prévu pour 19h37, heure de Moscou. Le satellite français sera livré sur l'orbite cible par l'étage supérieur de Fregat», a précisé la source de l'agence.

Au total, la société européenne Airbus Defence and Space, sur ordre de l'armée française, fabriquera les satellites CSO-1 et CSO-2 afin de remplacer les satellites Helios 2A et Helios 2B lancés en 2004 et 2009 respectivement. La charge utile des satellites est fabriquée par la société Thales Alenia Space.

Le satellite CSO-1 devrait être placé sur une orbite héliosynchrone à 800 km d'altitude, ce qui permettra d'obtenir des images de la surface de la Terre avec une définition de 35 centimètres. Le deuxième satellite sera également lancé par une fusée Soyouz-ST avec le Fregat depuis la Guyane française en 2021. Il est prévu de le placer sur une orbite héliosynchrone d'une hauteur de 480 km pour une prise de vue d'une définition de 20 centimètres.