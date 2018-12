Des chercheurs découvrent 12 nouvelles lunes de Jupiter

Un groupe de scientifiques à la recherche d'une planète hypothétique dans le système solaire externe a découvert par hasard 12 nouvelles lunes de Jupiter, ce qui porte à 79 le nombre total de lunes de la planète géante, relate The Space reporter.

Les lunes sont de très petite taille, d'un diamètre allant de 1 à 3 kilomètres.

Sous la direction de Scott S. Sheppard du Carnegie Institute for Science, l'équipe de recherche a découvert ces lunes au printemps 2017 à l'aide du télescope Blanco de l'observatoire de Cerro Tololo au Chili et du National Optical Astronomy Observatory (observatoire américain d'astronomie). La confirmation de la totalité des 12 objets a pris une année.

«Jupiter se trouvait justement à proximité des zones où nous recherchions des objets du système solaire extrêmement éloignés. Nous avons donc pu rechercher par hasard de nouvelles lunes autour de Jupiter tout en recherchant des planètes aux confins de notre système solaire», a expliqué M.Sheppard.

Neuf des lunes récemment découvertes font partie d'un plus grand essaim d'orbites rétrogrades lointaines autour de la planète géante, qui met environ deux ans à orbiter autour de Jupiter. Avoir des orbites rétrogrades signifie tourner autour du Jupiter dans le sens opposé à celui de la rotation de la planète.

Au sein de cet essaim lointain, les lunes sont réparties en trois groupes orbitaux distincts, chacun pouvant être le résultat d'un impact sur un corps parent plus important, probablement une comète, un astéroïde ou une autre lune.

Deux des nouvelles lunes trouvées ont des orbites directes et sont situées beaucoup plus près de Jupiter, dans un essaim intérieur de satellites. Ces lunes gravitent autour de Jupiter en moins d'un an. Toutes les lunes de cet essaim sont considérées comme les restes d'une plus grande lune qui s'est brisée lors d'un impact.